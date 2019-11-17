Минск в начале декабря назовет окончательную сумму потерь из-за поставок «загрязненной» российской нефти

Это пообещал вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Он также напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование и в какой степени пострадало. В апреле в трубопровод «Дружба» попало загрязненное хлоридами сырье. В результате ряд западных стран остановили прием нефти. С 1 июля поставки по «Дружбе» были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения будет «Транснефть».