Минск в начале декабря назовет окончательную сумму потерь из-за поставок «загрязненной» российской нефти

Это пообещал вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Он также напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование и в какой степени пострадало. В апреле в трубопровод «Дружба» попало загрязненное хлоридами сырье. В результате ряд западных стран остановили прием нефти. С 1 июля поставки по «Дружбе» были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения будет «Транснефть».
2019-11-17T17:30:00+03:00
2019-11-17T17:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 17 ноября 2019
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