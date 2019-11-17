Сегодня в трех отборочных группах заканчивается квалификация на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Впрочем, в двух из них участники турнира уже определены.

Уже в статусе финалистов ЕВРО проведет сегодня заключительные матчи в группе А сборные Англии и Чехии. Родоначальники футбола сыграет в Косово с местной командой. Чехи, и тоже на выезде, померятся силами с футболистами Болгарии. В группе Б интрига присутствует скорее формально. Первое место здесь уже гарантировала себе Украина. На второе по-прежнему претендуют куда более именитые Португалия и Сербия. Вот только у команды Криштиану Роналду на одно очко больше и соперник в лице Люксембурга. Сербы же принимают украинцев. Так что шансы португальцев на выход из группы близки к 100 процентным. В группе Аш тоже все очевидно. На Евро едут Франция и Турция. Сегодня чемпионы мира встречаются с Албанией, а турецкие футболисты – с Андоррой.

Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года закончится уже в ближайшую среду.