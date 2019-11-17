Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности Союза с Россией в случае, если Москва будет ставить новые условия. Белорусский президент также сказал, что не намерен подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить республиканской Конституции.
2019-11-17T17:00:00+03:00
2019-11-17T17:03:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:00, 17 ноября 2019
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