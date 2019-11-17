Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности Союза с Россией в случае, если Москва будет ставить новые условия. Белорусский президент также сказал, что не намерен подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить республиканской Конституции.