Сотрудники центра «Э» сорвали турнир по единоборствам памяти антифашиста Ивана Хуторского

Как передает «ОВД – Инфо», люди в масках ворвались на мероприятие и в грубой форме задержали не мене 70 человек. Причин задержания они не объяснили. Задержанных группами стали доставлять в различные ОВД Москвы. В ОВД «Сокол» немедленно направился адвокат Андрей Плотников.

В полиции у задержанных требовали личные данные и сканировали паспорта. Причины такого рейда полиции по-прежнему неясны.

Турнир по единоборствам проводится традиционно и посвящен памяти Ивана Хуторского, одного из неформальных лидеров молодежного антифашистского движения, убитого в 2009 году.