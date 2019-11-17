Несколько тысяч человек вышли в Тбилиси на проспект Руставели к зданию парламента

На митинге оппозиции звучат требования провести в стране внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Как передает ТАСС, проспект Руставели по-прежнему перекрыт. Там с четверга разбит палаточный лагерь. Во дворах парламента и правительства размещены отряды спецназа. МВД предупредило участников митинга, что все попытки дестабилизации и незаконного вторжения в правительственные здания будут пресечены.
2019-11-17T16:30:00+03:00
2019-11-17T16:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 17 ноября 2019
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