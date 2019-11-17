Лукашенко: Ни один из документов об интеграции с Россией не будет подписан, если он противоречит конституции

Ни один из документов об интеграции с Россией не будет подписан, если он противоречит конституции и фундаментальным принципам жизни белорусского общества. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для белорусских товаров, дорожные карты не будут подписаны. «Нам выстроили барьеры и подсовывают новые условия», — добавил президент, и подчеркнул, что такой союз Белоруссии не нужен.
2019-11-17T16:30:00+03:00
2019-11-17T16:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 17 ноября 2019
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