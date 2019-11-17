Лукашенко: Ни один из документов об интеграции с Россией не будет подписан, если он противоречит конституции

Ни один из документов об интеграции с Россией не будет подписан, если он противоречит конституции и фундаментальным принципам жизни белорусского общества. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для белорусских товаров, дорожные карты не будут подписаны. «Нам выстроили барьеры и подсовывают новые условия», — добавил президент, и подчеркнул, что такой союз Белоруссии не нужен.