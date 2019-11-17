В митинге за отставку назначенного мэром Элисты Дмитрия Трапезникова приняли участие около двух тысяч человек

Об этом «МБХ медиа» сообщил один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев. Он отметил, что акция была согласованной, обошлась без задержаний. Он отметил, что основными требованиями акции были отстранение Трапезникова, изменение кадровой политики в целом, а также прямые выборы мэра. Трапезникова он назвал человеком с грязной репутацией. Дмитрий Трапезников — бывший и.о. главы самопровозглашенной ДНР Его назначили и.о. главы Элисты в конце сентября по рекомендации руководителя Калмыкии Бату Хасикова.