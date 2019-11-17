Саммит «нормандской четверки» будет проведен до конца этого года

Об этом в федеральном телеэфире заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Конкретных сроков он не назвал, сказав, что они ещё обсуждаются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в том же эфире сказал, что встреча может состояться до конца года но конкретных сроков пока нет. Ранее в администрации резидента Франции утверждали что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет 9 декабря в Париже.