Саммит «нормандской четверки» будет проведен до конца этого года

Об этом в федеральном телеэфире заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Конкретных сроков он не назвал, сказав, что они ещё обсуждаются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в том же эфире сказал, что встреча может состояться до конца года но конкретных сроков пока нет. Ранее в администрации резидента Франции утверждали что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет 9 декабря в Париже.
2019-11-17T16:30:00+03:00
2019-11-17T16:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 17 ноября 2019
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