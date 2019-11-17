Передача украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, состоится 18 ноября

Об этом ТАСС сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Ранее сообщалось, что три судна буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне. Год назад три корабля ВМС Украины были задержаны после пограничного инцидента. 24 моряка были арестованы и недавно возвращены на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.
2019-11-17T16:30:00+03:00
2019-11-17T16:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 17 ноября 2019
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