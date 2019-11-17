Сотрудники Центра «Э» задержали не менее 70-ти участников турнира по боевым искусствам памяти Ивана Хуторского

Как передает ОВД-Инфо, задержанных доставляют группами в разные ОВД якобы для «проверки по базе». Сообщается, что задержанным раздают анкеты, где нужно указать свой адрес, цвет глаз, телосложение, место работы и учебы и другие личные данные. Всех принудительно фотографируют. Список задержанных приводится на сайте ОВД-Инфо. Как только что сообщил «Эху Москвы» адвокат «ОВД Инфо» Андрей Плотников, доставленных в ОВД Сокол отпустили. Сейчас адвокат объезжает еще три отделения полиции, где, по его данным, находятся задержанные. Иван Хуторской — один из неформальных лидеров молодежного антифашистского движения, был убит в 2009 году.