Сегодня в Чехии пройдут памятные мероприятия приуроченные к 30-летию со дня Бархатной революции

Тридцать лет назад Чехословакия встала на путь демократии и положила конец коммунистическому строю. Именно этому событию приурочены памятные мероприятия во всей Чешской республике. Правда президент Чехии отказался принять в них участие.

По словам президента, «праздновать на публике будут, главным образом, те, кто 30 лет назад сам не участвовал в протестах». Сам он отпразднует «знаменательную годовщину» в семейном кругу. Земан также напомнил о неприятном инциденте, когда в 2018 году во время празднования дня борьбы за свободу и демократию активисты русофобской группы Kaputin выбросили в мусорный бак цветы, которые он и премьер-министр Андрей Бабиш возложили к памятнику на месте подавления студенческой демонстрации 1989 года на Национальном проспекте в Праге. Сегодня же этот проспект будет превращен в большую открытую пешеходную зону, ровно как и тридцать лет назад. В рамках уличного праздника будут проходить концерты, театральные и танцевальные выступления, выставки, авторские чтения и световые инсталляции. По центру города пройдет карнавальное шествие, так называемый «Бархатный праздник», с костюмами и живой театральной реконструкцией студенческого марша, а ближе к вечеру на Вацлавской площади начнется большой концерт, на котором выступят известные чешские артисты.

Всю Чешскую Республику также объединит уникальное явление: сегодня в 17:11 прозвучат колокола на всех костелах и ратушах в память о тех, кто боролся за свободу.