В Москве до сих пор не подтверждают, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет 9 декабря

Помощник президента Юрий Ушаков сказал сегодня в телеэфире, что не может назвать конкретные сроки этого саммита, потому что они еще обсуждаются. Но очевидно, это в этом году, — отметил Ушаков, передает «Интерфакс». Между тем, в пятницу в Елисейском дворце заявили, что саммит в так называемом «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Эту дату подтвердили и в администрации президента Украины Владимира Зеленского.
2019-11-17T16:02:00+03:00
2019-11-17T16:03:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 17 ноября 2019
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