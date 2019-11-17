В Москве до сих пор не подтверждают, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет 9 декабря

Помощник президента Юрий Ушаков сказал сегодня в телеэфире, что не может назвать конкретные сроки этого саммита, потому что они еще обсуждаются. Но очевидно, это в этом году, — отметил Ушаков, передает «Интерфакс». Между тем, в пятницу в Елисейском дворце заявили, что саммит в так называемом «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Эту дату подтвердили и в администрации президента Украины Владимира Зеленского.