В Москве силовики сорвали турнир антифашистов по единоборствам, задержаны не менее 50-ти человек, их доставили в разные ОВД.

Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом и ОМОНа ворвались около часа дня в спортзал на Ленинградском проспекте. Там проходил турнир по единоборствам, примечательный тем, что в нём участвовали антифашисты. Мероприятие было посвящено памяти Ивана Хуторского, его члены националистической группировки БОРН убили в Москве 10 лет назад. Силовики начали задерживать спортсменов под предлогом их проверки на участие в оппозиционной акции 27 июля, после неё напомню возбудили так называемое «московское дело», по которому проходит больше двух десятков человек. Видео задержаний опубликовал бывший фигурант дела Владислав Барабанов. Силовики в масках ставят участников турнира лицом к стене с руками за головой, требуют убрать телефоны. По данным правозщаитного проекта ОВД-инфо задержано от 50 до 60 человек. Их отвезли в ОВД Сокол и Хорошёвский. В первом людей держат на улице перед отделением, у них фотографируют паспорта для того чтобы пробить данные по базе, отмечает портал.

В МВД и Росгвардии задержания и чем они были вызваны не комментируют.