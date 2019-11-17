Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

Это сообщили в Центризбиркоме, поскольку проголосовали более половины избирателей. По данным на 14 часов, явка составила 55%. Парламентские выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе. Они должны были пройти в следующем году, но их перенесли, чтобы в один год не избирать и парламент, и главу государства.
2019-11-17T15:30:00+03:00
2019-11-17T15:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 17 ноября 2019
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