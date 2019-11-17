Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

Это сообщили в Центризбиркоме, поскольку проголосовали более половины избирателей. По данным на 14 часов, явка составила 55%. Парламентские выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе. Они должны были пройти в следующем году, но их перенесли, чтобы в один год не избирать и парламент, и главу государства.