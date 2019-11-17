Россия должна заплатить Белоруссии за охрану границ, заявил Александр Лукашенко

Президент республики сказал, что не станет называть цифры, чтобы потом в России его, как он выразился, не бомбили. Он отметил, что Белоруссия много тратит на общую с Россией систему ПВО. Лукашенко отметил, что если Москва выставляет Минску счета за природный газ и говорит, что белорусы — нахлебники, тогда надо платить друг другу, — передает «Интерфакс». Лукашенко добавил, что не подпишет документы по дальнейшей интеграции России и Белоруссии, если они противоречат конституции республики.
2019-11-17T15:30:00+03:00
2019-11-17T15:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 17 ноября 2019
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