Россия должна заплатить Белоруссии за охрану границ, заявил Александр Лукашенко

Президент республики сказал, что не станет называть цифры, чтобы потом в России его, как он выразился, не бомбили. Он отметил, что Белоруссия много тратит на общую с Россией систему ПВО. Лукашенко отметил, что если Москва выставляет Минску счета за природный газ и говорит, что белорусы — нахлебники, тогда надо платить друг другу, — передает «Интерфакс». Лукашенко добавил, что не подпишет документы по дальнейшей интеграции России и Белоруссии, если они противоречат конституции республики.