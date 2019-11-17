В Москве задержали около 50-ти человек на турнире по единоборствам в память антифашиста Ивана Хуторского

К спортивному залу на севере Москвы подъехали два автобуса с бойцами ОМОНа, передает издание «Медиазона». По словам его источника стала некая ориентировка.

Бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов опубликовал в Телеграм-канале видео, на котором несколько мужчин в масках заходят в спортзал. Участников турнира поставили лицом к стене с руками за головой, затем повезли в отделение. Антифашист Иван Хуторской был застрелен в 2009 году в подъезде своего дома одним из участников «Боевой организации русских националистов».