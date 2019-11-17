Умер легендарный британский фотограф Терри О'Нилл

Ему был 81 год. О его смерти сообщили телеканалу Скай.Ньюс в компании, которая отвечает за продажу лицензий на работы фотографа. Терри О'Нилл последние 60 лет снимал мировых знаменитостей. Среди них – музыканты Битлз и Роллинг Стоунс, Элтон Джон, Дэвид Боуи, актеры Клин Иствуд, Шон Коннери. О'Нилл также фотографировал королевскую семью и известных политиков – в частности, Нельсона Манделу.
2019-11-17T15:00:00+03:00
2019-11-17T15:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 17 ноября 2019
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