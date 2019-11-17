Умер легендарный британский фотограф Терри О'Нилл

Ему был 81 год. О его смерти сообщили телеканалу Скай.Ньюс в компании, которая отвечает за продажу лицензий на работы фотографа. Терри О'Нилл последние 60 лет снимал мировых знаменитостей. Среди них – музыканты Битлз и Роллинг Стоунс, Элтон Джон, Дэвид Боуи, актеры Клин Иствуд, Шон Коннери. О'Нилл также фотографировал королевскую семью и известных политиков – в частности, Нельсона Манделу.