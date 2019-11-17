Александр Лукашенко выразил сомнение в целесообразности экономического союза Белоруссии и России

Президент республики отметил, что Минск постоянно теряет в экономике из-за всё новых условий Москвы.
Лукашенко также сказал, что не будет подписывать ни один из документов об интеграции с Россией, если он будет противоречить конституции.
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Президент республики отметил, что Минск постоянно теряет в экономике из-за всё новых условий Москвы.
Лукашенко также сказал, что не будет подписывать ни один из документов об интеграции с Россией, если он будет противоречить конституции.