В Иране протестующие напали на полицейский участок и убили офицера

Это произошло в городе Керманшах на западе страны, сообщает телеканал Аль-Джазира. Протесты вспыхнули в пятницу из-за решения властей повысить вдвое цены на бензин. Теперь литр стоит около 30 тысяч риалов, что составляет 57 рублей, передает ТАСС. накануне по всей стране практически полностью отключили Интернет. Сегодня в министерстве связи сообщили, что это сделали по указанию бывшего совета национальной безопасности.
2019-11-17T14:30:00+03:00
2019-11-17T14:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 17 ноября 2019
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