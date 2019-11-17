В Иране протестующие напали на полицейский участок и убили офицера

Это произошло в городе Керманшах на западе страны, сообщает телеканал Аль-Джазира. Протесты вспыхнули в пятницу из-за решения властей повысить вдвое цены на бензин. Теперь литр стоит около 30 тысяч риалов, что составляет 57 рублей, передает ТАСС. накануне по всей стране практически полностью отключили Интернет. Сегодня в министерстве связи сообщили, что это сделали по указанию бывшего совета национальной безопасности.