СК расследует по космодрому «Восточный» 12 уголовных дел, более 40 уже направлены в суд

Речь идет о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Приговоры вынесены в отношении почти 60 фигурантов. Они получили до 11,5 лет лишения свободы, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такую статистику в СК опубликовали, вероятно, из-за критики со стороны Владимира Путина. В понедельник на заседании правительства президент сказал, что, несмотря на общенациональный характер проекта, при строительстве воруется сотнями миллионов.