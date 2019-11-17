СК расследует по космодрому «Восточный» 12 уголовных дел, более 40 уже направлены в суд

Речь идет о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Приговоры вынесены в отношении почти 60 фигурантов. Они получили до 11,5 лет лишения свободы, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такую статистику в СК опубликовали, вероятно, из-за критики со стороны Владимира Путина. В понедельник на заседании правительства президент сказал, что, несмотря на общенациональный характер проекта, при строительстве воруется сотнями миллионов.
2019-11-17T14:30:00+03:00
2019-11-17T14:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 17 ноября 2019
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