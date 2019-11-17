Россия возвращает Украине буксир и два военных катера, которые были захвачены год назад в Керченском проливе

О том, что суда покинули Керчь, сообщает ряд изданий со ссылкой на источники. Немедленно освободить украинских моряков и вернуть Киеву корабли Международный трибунал по морскому праву постановил еще в мае. Моряки были освобождены в рамках двустороннего обмена в сентябре. Адвокат Илья Новиков, который представлял их интересы в суде, в интервью Эху Москвы связал возвращение кораблей Украине с саммитом в так называемом «нормандском формате». Встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии намечена на 9 декабря.