Президент Белоруссии раскритиковал планы интеграции с Россией

«На хрена нужен кому такой союз?» – сказал Александр Лукашенко и подчеркнул, что Москва каждый год меняет условия партнерства, и в результате Минск постоянно теряет в экономике. Слова политика приводит ВВС. Лукашенко подчеркнул, что пока не будут решены вопросы с поставками в республику нефти и газа и снятием торговых барьеров, на подписание дорожных карт по интеграции с Россией можно не рассчитывать. В день парламентских выборов Лукашенко, который находится у власти уже 25 лет, сказал, что в следующем году будет вновь баллотироваться на пост президента.