В США арестованы два доцента университета в Аризоне по обвинению в производстве метамфетамина

В руководстве учебного заведения Хэндерсон сказали, что его научный центр в начале октября был закрыт для проверки из-за появившегося в здании химического запаха. На очистку воздуха потребовалось больше 20 дней. Производили ли преподаватели наркотик прямо в учебном заведении, в вузе не уточнили, — передает CNN. Телеканал отмечает, что эта ситуация схожа с сюжетом популярного сериала «Во все тяжкие», главный герой которого, преподаватель химии, стал производить метамфетамин.