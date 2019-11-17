В США арестованы два доцента университета в Аризоне по обвинению в производстве метамфетамина

В руководстве учебного заведения Хэндерсон сказали, что его научный центр в начале октября был закрыт для проверки из-за появившегося в здании химического запаха. На очистку воздуха потребовалось больше 20 дней. Производили ли преподаватели наркотик прямо в учебном заведении, в вузе не уточнили, — передает CNN. Телеканал отмечает, что эта ситуация схожа с сюжетом популярного сериала «Во все тяжкие», главный герой которого, преподаватель химии, стал производить метамфетамин.
2019-11-17T14:00:00+03:00
2019-11-17T14:04:25+03:00
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14:00, 17 ноября 2019
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