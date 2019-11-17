Александр Лукашенко назвал условия отказа от интеграции с Россией

Белорусский лидер выступил с критикой в адрес Москвы.

Белорусский лидер подчеркнул, что речь идет о ситуациях, когда предъявляемые Минску требования вредят экономике страны. Его выступление передает агентство БЕЛТА. По словам Лукашенко, в результате новых условий, которые, как он считает, Москва «подсовывает» каждый год, Белоруссия постоянно что-то теряет. Хотя когда страны вступают в объединения, подчеркнул белорусский президент, они рассчитывают постепенно улучшить свою экономику. «Что это за такой союз?», — задался вопросом Лукашенко. Он добавил, что Минск требует равных условий, и подчеркнул, что свою позицию регулярно доносит российскому президенту Владимиру Путину. Белорусский президент также сказал, что не намерен подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить республиканской Конституции.

Договор о создании Союзного государства Москва и Минск подписали еще в 1999 году.