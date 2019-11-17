В Гонконге демонстранты обстреливают полицию из луков и используют самодельные катапульты

Один из офицеров был ранен стрелой в ногу. Его доставили в больницу, сообщила газета South China Morning Post. Полиция сегодня утром пыталась расчистить баррикады возле университетского городка. Силовики применили слезоточивый газ и водяные пушки. Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Участники столкновений требуют, в частности, право жителям китайской автономии самим выбирать главу администрации.
2019-11-17T13:30:00+03:00
2019-11-17T13:34:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538853-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 17 ноября 2019
Загрузка комментариев...