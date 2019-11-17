В Гонконге демонстранты обстреливают полицию из луков и используют самодельные катапульты

Один из офицеров был ранен стрелой в ногу. Его доставили в больницу, сообщила газета South China Morning Post. Полиция сегодня утром пыталась расчистить баррикады возле университетского городка. Силовики применили слезоточивый газ и водяные пушки. Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Участники столкновений требуют, в частности, право жителям китайской автономии самим выбирать главу администрации.