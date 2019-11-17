Власти Индии направили специалистов проверять озеро, где погибли более 10 тысяч перелетных птиц

Как сообщил телеканал NDТV, эксперты предполагают, что вода может быть отравлена химикатами. Вспышка птичьего гриппа не подтвердилась. Высокий суд штата Раджастхан потребовал от регионального правительства как можно скорее установить причины массовой гибели птиц и назначил слушания по этому вопросу на 22 ноября. На озеро Самбхар прилетают на зимовку птицы, в том числе, из России.