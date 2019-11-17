Россия окажет помощь Турции технологиями в создании истребителя пятого поколения

Это сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. На выставке в Дубае он добавил, что до конца года завершится обучение турецких специалистов для работы с комплексами С-400, которые были проданы Анкаре. В Вашингтоне неоднократно требовали отказаться от этой сделки и пригрозили отменить продажу Турции новейших американских истребителей F-35.