Интернет в Иране был отключен по распоряжению Высшего совета национальной безопасности

Это сообщили в министерстве связи. Представитель ведомства сказала, что для возвращения Интернета к нормальной работе нужна резолюция того же органа власти, передает телеканал Аль-Арабия. Накануне в Иране практически полностью отключили Интернет из-за пятничных протестов против двукратного роста цен на бензин. Как передает ТАСС, теперь литр строит до 30 тысяч реалов, что составляет 57 рублей.
2019-11-17T13:30:00+03:00
2019-11-17T13:31:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538847-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 17 ноября 2019
Загрузка комментариев...