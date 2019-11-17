Интернет в Иране был отключен по распоряжению Высшего совета национальной безопасности

Это сообщили в министерстве связи. Представитель ведомства сказала, что для возвращения Интернета к нормальной работе нужна резолюция того же органа власти, передает телеканал Аль-Арабия. Накануне в Иране практически полностью отключили Интернет из-за пятничных протестов против двукратного роста цен на бензин. Как передает ТАСС, теперь литр строит до 30 тысяч реалов, что составляет 57 рублей.