Начался процесс передачи Украине военных кораблей, которые Россия задержала год назад в Керченском проливе

Об этом сообщает источник Интерфакса. По его словам, два артиллерийских катера и буксир в сопровождении пограничных кораблей вышли из Керчи и направились в сторону Крымского моста. Ожидается, что корабли будут переданы в нейтральных водах Черного моря. Они были задержаны со стрельбой в ноябре прошлого года якобы за нарушение границы. Морской трибунал ООН вынес решение в пользу Украины.