Начался процесс передачи Украине военных кораблей, которые Россия задержала год назад в Керченском проливе

Об этом сообщает источник Интерфакса. По его словам, два артиллерийских катера и буксир в сопровождении пограничных кораблей вышли из Керчи и направились в сторону Крымского моста. Ожидается, что корабли будут переданы в нейтральных водах Черного моря. Они были задержаны со стрельбой в ноябре прошлого года якобы за нарушение границы. Морской трибунал ООН вынес решение в пользу Украины.
2019-11-17T13:30:00+03:00
2019-11-17T13:30:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 17 ноября 2019
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