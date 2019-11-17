Футбольная сборная России крупно уступила Бельгии в рамках отбора на Чемпионат Европы 2020 года

Это, впрочем, не повлияло на турнирное положение отечественной команды. Вместе с тем определились еще 4 команды, вышедшие в финальную часть турнира.

Сборные России и Бельгии еще в октябре обеспечили себе участие на Евро-2020, единственная интрига заключалась в том, кто займет первое место в группе. Наша команда первый очный матч проиграла в гостях 1:3, поэтому дома в Санкт-Петербурге нужно было выигрывать как можно крупнее и не пропускать. Однако уже к концу первого тайма эта задача стала невыполнимой: Россия пропустила от бельгийцев 3 гола, а в середине второго тайма – и четвертый. Гол Георгия Джикии стал лишь слабым утешением. 1:4 – сборная России уже никуда не уйдет со второго места в отборочной группе, и это значит, что на Евро-2020 ей может достаться соперник из числа топ-сборных.

К слову, еще две из них накануне официально стали участниками футбольного Чемпионата Европы. Это Германия, которая разгромила Белоруссию 4:0, а также сборная Нидерландов. «Оранжевая команда» пропустила два последних крупных турнира, в том числе Чемпионат мира в России, поэтому даже нулевую ничью с ближайшим соперником – Северной Ирландией – в команде сочли хорошим результатом. Также выход на Евро оформили сборная Хорватии, переигравшая Словакию 3:1, и Австрия, победившая Северную Македонию 2:1.

В настоящий момент выявились 16 участников Чемпионата Европы из 24. Еще один станет известен сегодня. За путевку борются Португалия, играющая в гостях с Люксембургом, и Сербия, которая примет у себя дома уже обеспечившую выход на Евро сборную Украины.