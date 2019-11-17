Лукашенко заявил, что не подпишет документы по интеграции с Россией, если не будут решены вопросы по нефти и газу

Белорусский лидер сказал, что есть и другие принципиальные вопросы – это открытие рынков и снятие барьеров, а, кроме того, дорожные карты не должны противоречить конституции республики и угрожать ее независимости, передает агентство «Белта». Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не нахлебница и не хочет ею быть. Он добавил, что Минску каждый год подсовывают новые условия и в результате республика постоянно что-то теряет. «Кому нужен такой союз?» – сказал Лукашенко.