Жители района Бескудниково на севере Москвы вышли сегодня на митинг против уплотнительной застройки. Она проводится в рамках программы реновации. Акция согласована с властями.
Программа реновации в столице была запущена два года назад.
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Жители района Бескудниково на севере Москвы вышли сегодня на митинг против уплотнительной застройки. Она проводится в рамках программы реновации. Акция согласована с властями.
Программа реновации в столице была запущена два года назад.