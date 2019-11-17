Россия возвращает Украине захваченные год назад военные корабли

Москва намерена вернуть корабли Киеву в нейтральных водах.

Причал Керченского морского вокзала первым покинул буксир Яны Капу. Операцию контролируют корабли российских пограничников. Затем на буксир взяли малый бронированный артиллерийский катер Бердянск – он серьёзно пострадал при обстреле в ноябре прошлого года. Катер получил пробоину, её заделали. Бердянск, а также второй катер Никополь и буксир Яны Капу Россия передаст Украине в нейтральных водах, сообщает Интерфакс. Меры безопасности на Керченском морвокзале усилены, его оцепила полиция, пишет газета Коммерсант. По её данным, Киев получит корабли до саммита нормандской четвёрки, главы России, Украины, Франции и Германии встретятся в Париже 9 декабря. Вчера Киев объявил о завершающем этапе возвращения судов. Украинские боевые корабли, на которых было 22 моряка и 2 сотрудника службы безопасности задержали в Керченском проливе год назад. Пограничники ФСБ применили оружие, ранив трёх моряков. Экипаж обвинили в незаконном пересечении границы. Всех задержанных перевезли в Москву, больше девяти месяцы моряки провели в СИЗО. Раненые жаловались на то, что в руках и ногах у них остались небольшие осколки, которые медики не стали вытаскивать, а также на неважное самочувствие. Несколько раз морякам продлевали содержание под стражей. Ничего об их судьбе родственники, приезжавшие в Лефортовский суд не знали.

В сентябре моряки смогли вернуться домой. Это стало возможным благодаря двустороннему обмену заключенными между Россией и Украиной. При этом моряки остаются в статусе обвиняемых, уголовное дело против них здесь не закрыто.

Возвращение украинских кораблей стоит напрямую связывать с предстоящей 9 декабря встречей лидеров России, Украины, Франции и Германии. Такое мнение «Эху» высказал адвокат Илья Новиков, который представлял интересы задержанных украинских моряков.

Новиков предположил, что передача кораблей именно теперь – это инициатива российских дипломатов.

Такой шаг не означает потепления между Москвой и Киевом, — сказал «Эху» украинский политолог Тарас Березовец. По его мнению, могут произойти новые инциденты, подобные захвату со стрельбой кораблей в Керченском проливе.

По мнению украинского политолога, Владимир Путин сейчас заинтересован, чтобы продемонстрировать мировому сообществу свои мирные намерения.