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Эксклюзив Эха 12:45, 17 ноября 2019

Возвращение украинских кораблей напрямую связано с предстоящей встречей в нормандском формате – Новиков

Возвращение украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе в 2018 году, стоит напрямую связывать с предстоящей встречей в Нормандском формате. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков, предположив, что инициатива этого решения принадлежит российскому МИДу.
«Возврат кораблей накануне встречи в нормандском формате, видимо, это инициатива российского МИДа. Что нужно как можно старательнее зачиститься от претензий, которые возникли раньше. МИДу сложно отстаивать российскую позицию в присутствии других дипломатов из других стран, которая настаивает на своей правоте и не желает выполнять решение международного трибунала, несмотря на свои обязательства, которые необходимо выполнять при вступлении в конвенцию. Без вот этого балласта на ногах, конечно, российским дипломатам будет проще работать», — сказал адвокат.
По словам И.Новикова, теперь есть вероятность получить компенсации по этому делу, но не стоит ожидать инициативы от России.
«А что касается компенсации по решению трибунала, то да, такое возможно вполне, правда участниками производства являются не моряки как индивидуальные лица, а Украина в целом. Я напомню, что по итогам истории 2013 года, когда Россия задержала голландское судно «Arctic Sunrise», в итоге была выплачена компенсация в размере 2,5 млн евро. Я думаю, что и тут вполне реалистичный сценарий, тем более здесь три военных корабля, и нарушения были более грубые. Компенсация возможна, но не факт что в ближайшие дни», — отметил адвокат.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. В августе этого года моряки были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными.



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