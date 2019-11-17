Передача военных судов Украине не означает изменения политики в отношениях двух стран – политолог

Передача военных судов Украине не означает потепления в отношениях России и Киева. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Тарас Березовец. По его словам, это вынужденный шаг Кремля в преддверии встречи в нормандском формате.

«Я уверен, что данное решение не говорит ни о каком потеплении отношений между странами. Это всего лишь условие встречи «нормандской четверки»», — сказал он.

Российская сторона, добавил Т.Березовец, обязана была вернуть военные корабли Украине, так как данное решение «содержится в требовании международного морского трибунала». В противном случае, отметил он, на Россию были бы наложены «жесткие международные санкции».

Т.Березовец также заметил, что сейчас президент Росси Владимир Путин крайне заинтересован в том, чтобы продемонстрировать мировому сообществу свои мирные намерения.

«Сейчас Путину, который играет в четыре руки с французским президентом Макроном необходимо демонстрировать миролюбивые намерения российского руководства. Поэтому я не связываю это с каким-то резким и кардинальным изменением общей политики в отношении Украины», — сказал политолог.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. В августе этого года моряки были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными.