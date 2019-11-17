Туристы покидают Венецию из-за нового повышения уровня воды

Многие кафе закрыты, поскольку во время пика наводнения вода будет на уровне столиков, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Газета Reрubblicа отмечает, что в магазинах и ресторанах, которые еще не закрылись, устанавливают специальные металлические заграждения, чтобы вода не попала внутрь. Ожидается, что завтра наводнение пойдет на спад. Ранее на этой неделе власти Италии ввели в городе режим чрезвычайное положение.