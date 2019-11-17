Верховный лидер Ирана связал протесты из-за повышения цен на бензин с саботажем иностранных врагов

Аятолла али Хаменеи заявил, что рост стоимости топлива является обоснованным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение. По данным телеканала Аль-Джазира, бензин подорожал на 50% до 15 тысяч риалов за литр, что составляет около 29 рублей.



В пятницу в нескольких иранских городах начались протесты. Полиция применяла слезоточивый газ.