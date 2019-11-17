Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплексов С-400

Речь идет о контракте, который был подписан в 2017 году, сообщила РИА официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. По ее словам, интерес к российским зенитно-ракетным комплексам С-400 проявляют сразу несколько стран Ближнего Востока.

Саудовская Аравия считается союзником США. При этом в Вашингтоне критикуют другого американского союзника, Турцию, за покупку у России С-400 и грозят Турцией санкциями.