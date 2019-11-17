Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться в следующем году на президентских выборах

По его словам, они пройдут, скорее всего, летом. Глава государства, который находится на этом посту уже 25 лет, сказал, что не будет держаться синими пальцами за президентское кресло, но белорусы должны отвергнуть его кандидатуру, цитирует его РИА. Лукашенко добавил, что не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить конституции и суверенитету Белоруссии.