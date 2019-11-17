Украинские военные корабли, задержанные год назад Россией, покидают порт Керчи

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. По их словам, морской вокзал оцеплен полицией. Операция проходит под контролем пограничных кораблей. Ранее источники издания сказали, что Россия готова вернуть корабли до саммита в так называемом «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины, которые шли из Одессы в Мариуполь, российские пограничники год назад задержали со стрельбой в Керченском проливе якобы за нарушение границы. Экипажи судов были отправлены в СИЗО. Моряки вернулись домой только в сентябре в рамках двустороннего обмена.