Сегодня пройдут заключительные отборочные матчи чемпионата Европы по футболу

В двух из трех групп участники турнира уже определены.

Англия и Чехия обеспечили себе соответственно первое и второе места в группе А. Уже в статусе финалистов они сегодня проведут заключительные матчи турнира. Чехия на выезде сыграет с Болгарией, а Англия также в гостях – с Косово. Косовары до предыдущего тура претендовали на выход из группы и вряд ли станут рассматривать этот матч как товарищеский. В группе Б некоторая интрига еще присутствует. Первое место уже отвоевала для себя Украина. На второе по-прежнему претендуют куда более маститые Португалия и Сербия. У команды Криштиану Роналду на одно очко больше и впереди матч с Люксембургом в гостях. Сербы принимают как раз украинцев. Португалии для уверенности нужна победа. В группе Аш тоже все очевидно. На Евро едут Франция и Турция. Сегодня чемпионы мира встречаются с Албанией, а терецкие футболисты – с Андоррой.

Отборочный турнир завершится в среду.