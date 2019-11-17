Z Архив новостей новости
5 0 6 61
Эксклюзив Эха 12:04, 17 ноября 2019

Несмотря на протесты против правительства Чехии, рано говорить об угрозе существующей демократии – политолог

Годовщину «Бархатной революции» отмечают в Чехии на фоне протестов против нынешнего правительства страны. Люди вышли на улицы, чтобы показать властям недовольство политикой премьер-министра Андрея Бабиша. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Иван Преображенский, при этом рано говорить о том, что демократия в Чехии умерла.
«Рано пока говорить, что демократии в Чехии нет, и поэтому за нее полностью приходится бороться заново. Скорее, можно сказать, что демократия в Чехии под угрозой, демократические институты, в частности, институт СМИ под угрозой», — отметил он.
По словам И.Преображенского, несмотря на то, что государство возглавляется сейчас людьми с точки зрения оппозиции «далекими от любви к демократии», и оппозиция выступает против ключевых представителей страны, тем не менее, «однозначно в Чехии сохраняются демократические институты, демократические свободы».
«В Чехии сохраняются демократические выборы, по-прежнему руководство страны не контролирует общественное телевидение, в стране сохраняется независимая судебная система. Может быть местами несколько в урезанном виде.
Итоги этих 30 лет не так плохи, как может показаться с учетом масштабных протестов», — отметил политолог.
И.Преображенский добавил, что опросы общественного мнения показывают, что если сейчас провести выборы в стране, то к власти снова придет нынешний премьер-министр Андрей Бабиш.
«В данном случае нет возможности говорить о том, что у оппозиции есть ресурсы для какого-то резкого роста протестной активности. Что касается позиции властей, то она достаточно уверена в себе, и судя по рейтингам, действующий премьер-министр Бабиш и его партия в случае выборов опять победили бы на них», — заключил политолог.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 ноября Поздравить…

5 282 6 5540 13.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Голосование
Подходит ли Михаил Светов на роль лидера российской оппозиции?
5 106 6 11702 10.11
Блоги

Борис Акунин писатель

Если нечто хорошее создано кем-то ужасным… У меня в 7 томе «Истории» используются данные из книги историка Олега Соколова. И возник спор: не убрать ли ссылку, а заодно и сами сведения, раз этот историк оказался таким монстром…

5 416 6 78200 10.11
Kобщество, мнения
Блоги

+ Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии В настоящее время саперы проверяют объект на взрывоопасные предметы…

5 114 6 11638 15.11
8читать ;смотреть
Kсирия, военные, сша, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Браво, Мексика! Браво, независимость! Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу…

5 97 6 10777 12.11
Kобщество, боливия, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Волки и волки Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи…

5 273 6 32230 11.11
Kвнешняя политика, рф, сша, саудовская аравия, европа, мнения
Блоги

Кусок эфира

Анатолий Шарий: Земля уйдет, это последний актив Украины То есть покупаешь землю, создаешь акционерное общество, акциями потом торгуешь на Лондонской бирже, акции скупает иностранная компания. Ты же не запретишь торговать на Лондонской бирже акциями, потому что это и есть свобода…

5 121 6 14938 15.11
Блоги

Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире В отношении СНГ и ОДКБ Западом проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов. Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия…

5 194 6 26160 12.11
Kобщество, безопасность, экономика, сша, статьи, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Кризис в Боливии Лихорадит Боливию – о своей отставке заявил президент этой страны Эво Моралес. При этом накануне, 10 ноября, он объявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время…

5 101 6 14156 11.11
Kболивия, политика, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Операция «Охлаждение» И вполне понятно, что на смену частному бизнесу в России приходят «госкомпании», «госкорпорации», «госбанки», бизнесы, основанные на ненужных обществу госзаказах или комбинаторы, устанавливающие плату «за воздух»...

5 47 6 6849 15.11
Kгосударство, экономика, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Стены нет, а Германия разделена. Что дальше? Стены нет, а Германия разделена. Что дальше? 30 лет назад рухнула Берлинская стена. И это было не просто символическое событие. Оно повлекло за собой громадные геополитические сдвиги…

5 37 6 11453 10.11
8читать ;смотреть
Kобщество, история, берлин, видео, мнения
Блоги

Алексей Венедиктов: За электронным голосованием — будущее. Это неизбежно О протестном Шиесе, электронном голосовании и делах против журналистов…

5 39 6 5878 11.11
Kобщество, выборы, политика, мусор, экология
Блоги

Зоя Светова журналист

Магнитский — от слова «магнит» Каким был Сергей Магнитский и как его смерть связана с самым крупным налоговым возвратом из российской казны…

5 102 6 16005 16.11
Kмагнитский, общество, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Станет ли Сергей Аксёнов крымским блогером на пенсии? Сергей Валерьевич умеет быстро говорить и обещать, он медийная фигура, его нынешние «блогерские» усилия в первых строчках рейтингов, но на сколько я знаю, он лично далёк от всего этого и всем этим занимается его пресс-служба…

5 42 6 7212 14.11
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

Государственные похороны: фильм-мечта Фильм вполне можно показывать хоть на дне рождения Зюганова. Кроме заключительных титров: «25 миллионов расстрелянных и замученных в лагерях, 15 миллионов умерших от голода…» Важная постлюдия ко всенародной любви…

5 143 6 27044 16.11
Kкино, общество, мнения, сталин
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Мы — враги народа Это бизнес не только идеологический – он имеет конкретную монетизацию, т.к. под реализацию всех патриотических проектов выделяются нехилые средства…

5 133 6 26027 13.11
Kобщество, законы, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Москве полицейские завели административное дело на 74-летнюю пенсионерку Ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 30 суток

5 26 6 14679
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Мы живем в эпоху, когда хайп решает всё. Популярность питерского потрошителя Соколова по запросам Яндекса и Гугла ровно в 6 раз превысила популярность Владимира Путина. Можете себе представить, что могло бы случиться…

5 55 6 106865 13.11
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Подходит ли Михаил Светов на роль лидера российской оппозиции?
5 106 6 11702 10.11
Блоги

Никита Кричевский доктор экономических наук, профессор

«План Путина» провалил Центробанк? Отставание от не ведущих даже, а от вполне себе средненьких государств становится все более болезненным. Что при ухудшении геополитической обстановки вновь может привести к возвращению мобилизационной парадигмы…

5 126 6 211530 11.11
Kобщество, экономика, рф, путин, мнения
Блоги

+ В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым Когда ее подняли, женщина рассказала, что в доме на 140 квартир, где она живет, с 2016 года нет горячей воды, хотя рядом стоит новая газовая котельная…

5 350 6 160188 13.11
8читать ;смотреть
Kмедведев, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8164661
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4264924

Сегодня в эфире