Несмотря на протесты против правительства Чехии, рано говорить об угрозе существующей демократии – политолог

Годовщину «Бархатной революции» отмечают в Чехии на фоне протестов против нынешнего правительства страны. Люди вышли на улицы, чтобы показать властям недовольство политикой премьер-министра Андрея Бабиша. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Иван Преображенский, при этом рано говорить о том, что демократия в Чехии умерла.

«Рано пока говорить, что демократии в Чехии нет, и поэтому за нее полностью приходится бороться заново. Скорее, можно сказать, что демократия в Чехии под угрозой, демократические институты, в частности, институт СМИ под угрозой», — отметил он.

По словам И.Преображенского, несмотря на то, что государство возглавляется сейчас людьми с точки зрения оппозиции «далекими от любви к демократии», и оппозиция выступает против ключевых представителей страны, тем не менее, «однозначно в Чехии сохраняются демократические институты, демократические свободы».

«В Чехии сохраняются демократические выборы, по-прежнему руководство страны не контролирует общественное телевидение, в стране сохраняется независимая судебная система. Может быть местами несколько в урезанном виде.

Итоги этих 30 лет не так плохи, как может показаться с учетом масштабных протестов», — отметил политолог.

И.Преображенский добавил, что опросы общественного мнения показывают, что если сейчас провести выборы в стране, то к власти снова придет нынешний премьер-министр Андрей Бабиш.

«В данном случае нет возможности говорить о том, что у оппозиции есть ресурсы для какого-то резкого роста протестной активности. Что касается позиции властей, то она достаточно уверена в себе, и судя по рейтингам, действующий премьер-министр Бабиш и его партия в случае выборов опять победили бы на них», — заключил политолог.