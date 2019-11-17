Власти Ирана отключили интернет почти по всей стране на фоне протестных акций

Их участники недовольны повышением цен на бензин в два раза.

Проблемы с интернетом стали фиксироваться еще в пятницу, а накануне количество подключений в Иране упало до 7% от среднего уровня по стране. Это следует из данных сервиса NetBlocks. Кроме того, по данным телеканала «Аль-Арабия» и ряда других арабских СМИ, из строя вышла связь крупнейших операторов мобильной связи Ирана. Агентство ТАСС, впрочем, пишет, что на фоне перебоев с интернетом сотовая и стационарная связь функционирует в нормальном режиме. Тегеран информацию о проблемах с интернетом в республике не комментирует, в то время как Госдепартамент США выступил с осуждением попыток отключить доступ к Сети. Также в американском внешнеполитическом ведомстве выступили в поддержку иранских манифестантов. Акции протеста вспыхнули в пятницу после того, как распоряжение о повышении цен на бензин вступило в силу. Власти Ирана, помимо прочего, ввели ежемесячный лимит в 60 литров топлива для личных автомобилей. За его превышение власти планируют взимать дополнительные суммы.

Глава МВД Ирана на фоне протестов пообещал жесткую реакцию в случае, если демонстранты, по его словам, будут нарушать общественный порядок.