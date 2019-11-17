В Екатеринбурге задержан участник пикета в поддержку члена Либертарианской партии Михаила Светова

Активист развернул российский флаг, на котором была изображена желтая змея. Задержанный Станислав Жарков пояснил, что это символ российского либертарианства, передает издание МБХ Медиа. В полиции причины задержания не объяснили. Акция в Екатеринбурге согласована. Пикеты в поддержку Михаила Светова проходят сегодня и в других российских городах. Светов является свидетелем по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Его сторонники уверены, что дело носит политический характер.