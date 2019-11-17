В Екатеринбурге задержан участник пикета в поддержку члена Либертарианской партии Михаила Светова

Активист развернул российский флаг, на котором была изображена желтая змея. Задержанный Станислав Жарков пояснил, что это символ российского либертарианства, передает издание МБХ Медиа. В полиции причины задержания не объяснили. Акция в Екатеринбурге согласована. Пикеты в поддержку Михаила Светова проходят сегодня и в других российских городах. Светов является свидетелем по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Его сторонники уверены, что дело носит политический характер.
2019-11-17T12:00:00+03:00
2019-11-17T12:03:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 17 ноября 2019
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