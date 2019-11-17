В Орловской области местного предпринимателя оштрафовали за символы похожие на нацистскую символику на детской одежде

Два спортивных костюма по решению суда изъяты. Именно на них по версии обвинения были изображения, схожие по внешним признакам с нацистской символикой. Предпринимателя по фамилии Бабаев оштрафовали на тысячу рублей. Он сообщил суду, что закупал партию детской одежды в Москве, и взял также спортивные костюмы с другими нашивками. Товар брал оптом, проверить каждый комплект не было возможности, приводит слова предпринимателя интернет-издание МБХ Медиа. Какие именно символы находились на спортивных костюмах — суд не уточнил.

Месяц назад в той же Орловской области суд оштрафовал начальника управления культуры и молодежной политики города Ливны, он вёл детский праздник в славянском кафтане с изображением древних рун. Следствие и суд сочли это свастикой. Закон о запрете нацистской символики действует почти 5 лет. Депутаты признают, что перегнули палку. Уже обсуждают поправки, которые разрешат использование такой символики при отсутствии пропаганды нацизма. Её можно будет показывать, в том числе, в кино и компьютерных играх, а также в музеях.

В Кузбассе полиция недавно возбудила административное дело в отношении правозащитника, который в соцсети выложил фотографию с цифрой «55» — в неё несколько лет назад выстроились участники флешмоба в Пензе, посвященного 55-летию полета Юрия Гагарина в космос. Полиция разглядела в цифре свастику.