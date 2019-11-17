Самым продаваемым автомобилем «премиум»-класса в России стал кроссовер Лексус RХ

Об этом сообщает, по итогам трех кварталов этого года, аналитическое агентство «Автостат». В тройку лидеров по продажам также вошли Мерседес-Бенц Е-класс и BMW 5-й серии. По словам экспертов, продажи машин в «премиум»-сегменте в октябре выросли на 9%.