Самым продаваемым автомобилем «премиум»-класса в России стал кроссовер Лексус RХ

Об этом сообщает, по итогам трех кварталов этого года, аналитическое агентство «Автостат». В тройку лидеров по продажам также вошли Мерседес-Бенц Е-класс и BMW 5-й серии. По словам экспертов, продажи машин в «премиум»-сегменте в октябре выросли на 9%.
2019-11-17T11:30:00+03:00
2019-11-17T11:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 17 ноября 2019
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