Под Саратовом при обрушении ангара пострадали трое взрослых и годовалый ребенок

Как пояснили в МЧС, рухнувшая железобетонная постройка в городе Энгельсе использовалась частично под склад и жилье. Раненые доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. Других подробностей пока нет.