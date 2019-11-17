Под Саратовом при обрушении ангара пострадали трое взрослых и годовалый ребенок

Как пояснили в МЧС, рухнувшая железобетонная постройка в городе Энгельсе использовалась частично под склад и жилье. Раненые доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. Других подробностей пока нет.
2019-11-17T11:30:00+03:00
2019-11-17T11:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 17 ноября 2019
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