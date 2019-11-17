В ООН порекомендовали России бороться с пьянством за рулем образовательными мерами

В стране чрезвычайно много людей гибнет на дорогах, отметил спецпосланик генсека всемирной организации по безопасности дорожного движения Жан Тодт, — передает РИА. Он сказал, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей и призвал доработать законодательство. По данным ГИБДД, в прошлом году на дорогах России погибли более 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч пострадали.