В ООН порекомендовали России бороться с пьянством за рулем образовательными мерами

В стране чрезвычайно много людей гибнет на дорогах, отметил спецпосланик генсека всемирной организации по безопасности дорожного движения Жан Тодт, — передает РИА. Он сказал, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей и призвал доработать законодательство. По данным ГИБДД, в прошлом году на дорогах России погибли более 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч пострадали.
2019-11-17T11:30:00+03:00
2019-11-17T11:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 17 ноября 2019
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