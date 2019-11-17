В подмосковных Мытищах водитель убил ножом пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел накануне днем и попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пешеход становится на пути черного внедорожника, подходит к двери водителя и после короткого разговора отходит и падает. Как сообщили в Следственном комитет, подозреваемый задержан. Это 63-летний предприниматель. По обвинению в убийстве ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.