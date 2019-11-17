В подмосковных Мытищах водитель убил ножом пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел накануне днем и попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пешеход становится на пути черного внедорожника, подходит к двери водителя и после короткого разговора отходит и падает. Как сообщили в Следственном комитет, подозреваемый задержан. Это 63-летний предприниматель. По обвинению в убийстве ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.
2019-11-17T11:30:00+03:00
2019-11-17T11:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 17 ноября 2019
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