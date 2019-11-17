Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. Операция проходит под контролем российских пограничников. Морской вокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два артиллерийских катера и буксир будут переданы Украине в море.
Накануне вечером помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что процесс возвращения кораблей находится на завершающем этапе.
В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией год назад
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. Операция проходит под контролем российских пограничников. Морской вокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два артиллерийских катера и буксир будут переданы Украине в море.